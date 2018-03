El periodista colombiano Samuel Vargas cambió su postura sobre la selección peruana a raíz del triunfo de la bicolor sobre Islandia, después de sus polémicas declaraciones contra el cuadro local.

Tras asegurar que el equipo de Ricardo Gareca "no tiene chances" en el Grupo C de Rusia 2018 e intentar minimizar la campaña de Ricardo Gareca y sus dirigidos, el panelista del programa 'Fútbol Total' de la cadena DirecTV Sports señaló en una nueva emisión del espacio televisivo que "hay una gran evolución del conjunto peruano", que es "de muy buen juego colectivo con individualidades en un muy buen nivel".

Vargas aclaró que la 'blanquirroja' "es un equipo que no venía jugando bien en el final de la Eliminatoria, que no le sobró nada en el repechaje contra Nueva Zelanda y, finalmente, el Mundial no arrancó aún". Sin embargo, no desaprovechó la ocasión para señalar que fue víctima del sensacionalismo.

"Cuando juegan bien, juegan bien. ¿Cuánto tiempo lleva Perú sin una presentación de este tipo?", agregó el comentarista 'cafetero'.

Como se recuerda, previamente Samuel Vargas indicó a sus compañeros que "Francia es el conjunto de mayor jerarquía en el grupo (C) y Perú es el conjunto de menor jerarquía", ya que "su Eliminatoria no fue convincente".

"No le vendan humo a la gente de Perú. ¿Dónde juega Farfán? ¿Quién tiene más experiencia futbolística? ¿Australia o Perú?", indicó de manera efusiva luego de la victoria del conjunto nacional sobre Croacia.