Nada de escándalos. El astro Diego Armando Maradona se mostró más tranquilo que en los anteriores partidos de la Selección Argentina. Acompañado de su novia Rocío Oliva presenció la derrota de la 'Albiceleste'.



Maradona, con remera azul y lentes de sol espejados, se ubicó en uno de los palcos del “Kazán Arena”, con su pareja a un lado y el brasileño Ronaldo al otro.



Esta vez no se colgó de las barandas ni se desmayo. En la víspera, la FIFA lo retiró como embajador.



“Cuando me equivoqué, yo lo dije y yo me curé. Pero ahora estoy perfectamente bien. Algunos no quieren verme bien. Lo lamento por ellos. Voy a seguir de la misma manera por mis hijos y mis nietos”, aseguró.



“Tengo el caparazón muy duro como para que me maten algunos estúpidos”, afirmó a “Marca” en referencia a los falsos audios sobre su supuesta muerte luego del partido ante Nigeria.