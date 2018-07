Francia ganó 2-0 a Uruguay en el estadio Nizhni Nóvgorod por los cuartos de final del Mundial Rusia 2018 y accedió a la semifinal del certamen.

Raphael Varane (40') y Antoine Griezmann (61') fueron los jugadores que anotaron a favor de los galos. Los 'Charrúas', en tanto, generaron ocasiones de gol, pero no pudieron batir la portería contraria.

Con este resultado, el elenco europeo se ubica entre las cuatro mejores selecciones de la Copa del Mundo 2018 , mientras que Uruguay quedó eliminado del certamen.

Así fue el gol de Antoine Griezmann para el 2-0 a favor de los galos.

Así fue el gol de Raphael Varane para el 1-0 a favor de los galos.

Previa de Uruguay vs. Francia

Uruguay vs. Francia en el estadio de Nizhny Nóvgorod por cuartos de final del Mundial Rusia 2018 . Sigue la transmisión ONLINE y EN DIRECTO a través de Azteca TV, Televisa, DirecTV.

Esta será la primera llave de los cuatro partidos de la fase, donde Kylian Mbappé llegará en buen estado de forma para generar peligro en el arco charrúa. Por otro lado, Edinson Cavani , sería la gran baja de Óscar Tabárez.

Francia sigue en paso firme y quiere mantener su invicto en el Mundial Rusia 2018 . Con Antoine Griezmann y Kylian Mbappé en el ataque, los europeos quieren repetir la misma fórmula ante Uruguay para avanzar a la siguiente instancia; sin embargo, se encontrarán con un equipo sólido y rocoso que no deja espacios en su área.

Didier Deschamps solo tendrá una baja, la del sancionado Blaise Matuidi. Su relevo tiene tres posibles nombres: Corentin Tolisso, Steven N'Zonzi y Thomas Lemar, aunque probablemente el técnico francés elija al primero.

Por su parte, Uruguay llegará con Luis Suárez en el ataque e intentará volver a las semifinales que alcanzó por última vez en Sudáfrica 2010. El ‘Maestro’ repetirá la alineación que eliminó a Portugal con una excepción: la duda de Edinson Cavani, que se lesionó el gemelo izquierdo ante los lusos. Hasta el último instante no se sabrá si podrá jugar y su sustituto, si el delantero del PSG no llega a tiempo, será Christian Stuani.

La de Cavani sería una ausencia muy importante para los hombres de Tabárez. El jugador charrúa fue clave en la eliminación de Portugal con dos golazos que acabaron con Cristiano Ronaldo.

Uruguay vs. Francia EN VIVO: datos del partido

Uruguay: Muslera; Cáceres, Godín, Giménez, Laxalt; Nández, Lucas Torreira, Vecino, Bentancur; Luis Suárez y Stuani. Entrenador: Óscar Washington Tabárez.



Francia: Lloris; Pavard, Umtiti, Varane, Lucas Hernández; Kanté, Pogba, Tolisso; Mbappé, Griezmann y Giroud. Entrenador: Didier Deschamps.



Árbitro: Néstor Pitana (Argentina).



Estadio: Nizhny Novgorod Stadium.



Hora: 9:00 (hora de Perú), 17:00 (hora en Rusia), 16:00 CET, 14:00 GMT.



Uruguay vs. Francia: país, horarios y canales

Perú: 9:00 am. por Latina y DirecTV Sports.

Colombia: 9:00 am. por RCN, Caracol y DirecTV Sports.

México: 9:00 am. por TDN, Azteca, Estrellas y SKY.

Ecuador: 9:00 am. por RTS y DirecTV Sports.

Argentina: 11:00 am. por TV Pública, TyC Sports y DirecTV Sports.

Chile: 10:00 am. por Mega, Canal 13 y DirecTV Sports.

Uruguay: 11:00 am. por Canal 10, Red Uruguaya de Televisión y DirecTV Sports.

Estados Unidos (Florida): 10:00 am. por NBC Universo, Telemundo, FOX Sports y FS1.

España: 4:00 pm. por Telecinco, Mediaset y Cuatro.