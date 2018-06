Llegó la hora de la dupla Cavani-Suárez en el Mundial Rusia 2018 y los goleadores lo saben. Uruguay va ante Arabia Saudita este miércoles en Rostov (10:00 a.m. EN VIVO ONLINE vía Monte Carlo TV, Teledoce, DirecTV y Latina) , por un triunfo que lo clasifique ya a octavos de final en el Grupo A.

Uruguay saldrá a jugar su segundo partido en Rostov del Don con Rusia como líder de la serie con seis puntos, tras firmar este martes un triunfo 3-1 ante Egipto. A tres punto del líder el objetivo será: ganar, gustar y golear, para reducir distancias en la diferencia de goles.

Arabia Saudita "tiene jugadores rápidos, veloces, hábiles" y esperamos "un partido duro del estilo de todos los que se han jugado hasta ahora en este primera fecha del Mundial", señaló el entrenador charrúa en conferencia de prensa este martes.

Óscar Tabárez tiene muchas certezas sobre su equipo. La defensa obtuvo un diez ante Egipto, con Diego Godín y José María Giménez como pilares, y el ataque si bien aún no explotó tiene a astros como Suárez y Cavani, pero el mediocampo, con una nueva generación, generó dudas.

Horarios en el mundo

Perú 10:00 a.m. Latina, DirecTV y TV Perú

Colombia 10:00 a.m. Caracol, RCN, DirecTV Sports

Argentina 11:00 a.m. Televisión Pública Argentina, TyC Sports, DirecTV Sports

México 10:00 a.m. SKY México, TDN, Televisa y TV Azteca

España 5:00 p.m. Mediaset España: Telecinco, Cuatro, Be Mad

Uruguay 11:00 a.m. Monte Carlo TV, Canal 10, Teledoce, Red Uruguaya de Televisión, Montecable, TCC, Nuevo Siglo TV y Equital S.A.

Chile 11:00 a.m. Canal 13, TVN, Mega, DirecTV Sports

Costa Rica 9:00 a.m. Teletica, Sky, Movistar

Ecuador 10:00 a.m. RTS, DirecTV Sports

Estados Unidos (Nueva York) 11:00 a.m. FOX, FS1, Telemundo Internacional, Telemundo y NBC Universo

Estados Unidos (Miami) 11:00 a.m. FOX, FS1, Telemundo Internacional, Telemundo y NBC Universo

CON INFORMACIÓN DE AFP