Los jugadores de Arabia Saudita no lograron controlar sus emociones al ser eliminados del Mundial Rusia 2018 . Los dirigidos por Juan Antonio Pizzi perdieron por 1-0 ante Uruguay y al término del encuentro, lloraron desconsoladamente.

El partido fue bastante reñido y trabado en el medio campo, sin embargo las pocas oportunidades que tenía Arabia fueron desperdiciadas. En tanto, Uruguay aprovechó un córner y Luis Suárez (23') se encargó de anotar el gol.

Durante los últimos minutos, el equipo asiático intentó atacar al once 'charrúa' pero no tenían en cuenta que Diego Godín y José María Giménez serían unas murallas que no dejarían pasar alguna arremetida contraria.

DATO

Egipto y Arabia Saudita son los primeros países eliminados de la presente Copa del Mundo .