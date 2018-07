Sofía Mulanovich: "La selección peruana tuvo la mejor hinchada"

Cuando Perú llegó a Rusia, Sofía Mulanovich estaba entrenando –sobre las olas que ama y desafía– para los Panamericanos del próximo año. Pero para los partidos hizo una pausa y se plantó como la más hincha. Estaba emocionada, al máximo. Y lo vivió con la camiseta puesta. Aplaudió, gritó, lloró. Sí, lloró. Porque hay alegrías que se lloran. Y así nos pasó con la ‘Blanquirroja’. Hoy, serena y concentrada en prepararse para el torneo deportivo que enfrentará, la surfista reitera su confianza en la bicolor, felicita al equipo y se pone en el lugar de cada jugador que peleó en los estadios rusos. “Positivos y unidos llegaremos lejos”, dice optimista. La ‘Gringa’ espera que no solo el fútbol destaque. Es momento de impulsar y hacer crecer otros deportes en los que también hay talento, esfuerzo y hambre de gloria: “Tenemos buenos deportistas en todas las áreas y claro que podemos. No podemos retroceder”. Palabra de campeona.

Soy superhincha de la selección, igual que todo el Perú. No me perdí un solo partido. Yo nunca había visto a Perú en un Mundial. Siempre alenté, es algo que te nace, siempre debes apoyar a tu país. Mis hermanos y mi papá son futboleros, entonces crecí con la pasión por el fútbol en mi familia; sin embargo, no sabía qué era tener a la selección en un evento así.

Estas Eliminatorias y lo que pasó en Rusia ha sido muy emocionante. Magia pura. Todo se fue gestando para llegar y el último partido nos hizo llorar. Lo vi en Máncora, con amigos, y fue increíble gritar los goles.

Me puse a llorar, sentí la energía de mi país, la unión. Fue increíble. Sé lo que se siente que, después de tanto tiempo y trabajo, las cosas tengan resultados, así que me llené de felicidad y orgullo.

Los chicos tienen todo el potencial. Al principio estaban un poco fríos, como que no creían que estaban allí y poco a poco se despertaron. Se notó el cambio. Hubo muchos cambios en los partidos, pero al final jugaron increíble. Si empezaban así, seguro llegaban más lejos. Nadie lo sabe en verdad. Pero a esta hora el balance es que todo ha sido positivo, así que para adelante. Me siento superagradecida con toda la selección por esto que nos entregó.

En el último partido, los chicos entraron con todo, a jugar buen fútbol, lo que saben y les gusta hacer. Jugaron lindo y metieron goles, primero André Carrillo y luego Paolo Guerrero . Momentos increíbles para todo peruano.

Lo ocurrido con Cueva es difícil, pues me imagino la tensión que vivió. Es superdifícil de manejarlo. Yo cuando estaba en mis tours tenía mucha gente que me seguía y es algo complicado; sin embargo, lo de Cueva debe haber sido muy impactante.

Literalmente todos los peruanos estaban pendientes, muchísima presión. Cueva hizo jugadas muy buenas y lo que pasó no lo anula, ni lo hace menos. Yo lo respaldo, le deseo lo mejor. Las cosas pasan por algo. Ahora tranquilos y a seguir avanzando, sabiendo que ya clasificamos y que lo podemos volver a hacer.

No soy una experta en fútbol, pero veo que el ánimo y la unión de los jugadores son otros. Cuando logras algo y tú mismo te lo crees, tu visión y expectativas son otras. Todo es confianza. La selección tuvo la mejor hinchada.

Durante los partidos me pasaban fotos por el chat de WhatsApp y prácticamente Rusia parecía Perú. Había más peruanos que rusos (risas).

Positivos y unidos llegaremos lejos. Vamos a llegar a Qatar. Espero que en el fútbol y en todos los deportes nos vaya así y mejor. El peruano ya está cada día creyéndosela más. Tenemos buenos deportistas en todas las áreas y claro que podemos.

EL DATO

- Sofía Mulanovich fue campeona del mundo en 2004.

- Hoy está entrenando para los Panamericanos 2019 y espera llegar a las Olimpiadas 2020. “El sueño de todo deportista es competir por su país”, dice la popular ‘Sofi’, quien se alista para correr las olas de Punta Rocas: "Cuando conoces tu mar, tus olas y tu marea, es una confianza extra, y en especial en un deporte como el surfing, que tiene mucho que ver con cómo lees el mar y ves las olas".

- Sofía Mulanovich logró hace unos días el primer lugar y el título de campeona del Billabong Ballito Pro Women’s que se disputó en Sudáfrica.

- Ella es parte de la campaña ‘Be More Human’ de Reebok, cuyo objetivo es incentivar la práctica de la actividad física, aumentar las cualidades y el potencial de cada persona.