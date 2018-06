Sergio Ramos: "Solo falta que Firmino diga que estaba resfriado por mi sudor" [VIDEO]

A pesar de que el Mundial está a la vuelta de la esquina, aún está fresca la final de la Champions League que tuvo al Madrid como campeón. Es por eso que uno de los protagonistas, Sergio Ramos , aún sigue siendo preguntado por su polémica jugada que terminó con la lesión de la estrella del Líverpool, Mohamed Salah.

Concentrado con la selección de España, Ramos fue consultado sobre un eventual encuentro contra Egipto en octavos de final del Mundial, lo que significaría un choque con el mismo Salah. Al parecer al defensa no le gustó la interrogante y lanzó duras declaraciones.

"Le han dado mucha bola al tema de Salah. No he querido hablar porque al final se magnifica, pero viendo bien la jugada, él me agarra primero del brazo y yo caigo al otro lado, de hecho se lesiona el otro brazo pero dicen que le hice una llave de judo", indicó el defensa.

Vea también Loris Karius sufrió conmoción cerebral antes de sus errores en la final de la Champions

Como ser recuerda, un choque entre Ramos y Salah terminó con la lesión del segundo. Diversos hinchas han criticado al defensa del Madrid por esa jugada. A esto se sumó que el lunes se conoció que el portero del Liverpool, Loris Karius, sufrió una conmoción cerebral en aquel partido por un choque con el jugador español.

"Después el portero dice que estaba conmocionado por un choque conmigo. Solo falta que Firmino diga que estaba resfriado porque le cayó una gota de sudor mía", añadió.

El defensa español indicó que ha conversado con Salah para explicarle que no tuvo mala intención en aquella jugada, aunque precisó que el delantero pudo haber seguido si se infiltraba.

"Si se hubiera infiltrado podría incluso haber jugado la segunda parte. Yo a veces lo he hecho y tampoco ha sido para tanto. Parece que cuando lo hace Ramos se destaca un poco más. Será que cuando estás en el Real Madrid y ganas tantos años, la gente lo mira de otra manera", dijo.