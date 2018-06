Sergio Peña: "Estoy tranquilo y contento por lo que hice por el grupo" [VIDEO]

Casi al borde del llanto, Sergio Peña —quien quedó fuera de la lista final de 23 de Ricardo Gareca para disputar la Copa del Mundo— se pronunció sobre el "duro momento" que significa no formar parte del equipo que jugará la justa mundialista.

"Estoy tranquilo y contento por lo que hice por el grupo. Me toca apoyar al equipo y seguir perteneciendo a la selección. Ahora debo levantarme y continuar con esto. Es fútbol y es parte de nuestro trabajo. Es duro, pero me toca seguir esforzándome", indicó el mediocampista del Granada a la prensa.

El ex volante de la Universidad San Martín aseguró que está "contento" por el regreso de Paolo Guerrero ; sin embargo, aseguró que eso no borra su tristeza, generada por su salida del combinado nacional.

"Todos estábamos pendientes del regreso de Paolo (Guerrero). Era lo que todos queríamos. Fue una alegría para todo el Perú porque es nuestro capitán y nos ha dado mucho para ir al Mundial. Estoy contento por él, pero triste porque me toca irme. Me siento parte del grupo y me toca seguir apoyando. Soy un hincha más", resaltó.