Perú vs. Suecia: FECHA, HORA y CANAL del último amistoso previo al Mundial Rusia 2018

Luego de culminarse el partido frente a Arabia Saudita en Suiza, la selección peruana disputará un último amistoso contra Suecia previo al inicio de Rusia 2018 .

El próximo sábado 9 de junio, la blanquirroja, invicta desde hace 14 partidos consecutivos, tendrá como rival a Suecia en el Estadio Ullevi de Gotemburgo, encuentro que será transmitido por la señal de Movistar Deportes y América Noticias.

Bajo la dirección de Ricardo Gareca, Perú venció 2-0 a Croacia en Miami, se impuso 3-1 a Islandia en New Jersey y derrotó 2-0 a Escocia en el Estadio Nacional.

La Federación Peruana de Fútbol (FPF) busca que la bicolor juegue la mayor cantidad de partidos para afinar el equipo antes de trasladarse a Rusia para participar del máximo certamen futbolístico, a iniciarse el 14 de junio.

Perú disputará su primer partido en la fase de grupos frente a Dinamarca, el sábado 16 de junio (11 a.m. hora peruana). El jueves 21 de junio será el segundo choque frente a Francia (10 a.m. hora peruana). El tercer encuentro, ante Australia, será el martes 26 de junio (9 a.m. hora peruana).

Cabe resaltar que, después de la Copa del Mundo, el cuadro nacional medirá fuerzas ante las selecciones de Holanda y Alemania , en el mes de setiembre.



