Sergio Peña , mediocampista del Granada, quedó fuera del Mundial Rusia 2018. El volante, a través de su cuenta oficial de Instagram , confirmó la noticia.

Por intermedio de su red social, el ex jugador de la Universidad San Martín reveló que no formará parte de la lista final de 23 convocados que Ricardo Gareca seleccionó para disputar la Copa del Mundo .

"Hoy me toca vivir el momento más duro de mi carrera, sentir que no hice lo suficiente para poder estar en el mejor torneo del mundo y representar a mi país de la mejor manera. Mañana despertaré con más fuerzas que nunca y seguiré con lo que más amo de la mejor manera", señaló Peña.

El centrocampista aprovechó el momento para dar gracias por todos los momentos que vivió vistiendo la blanquirroja.

"Quiero agradecerle a todo el Perú ,que me apoyo mientras participe con la selección, agradecerle a mis compañeros y al comando técnico de la selección por lo bien que me trataron desde el momento en que fui convocado por primera vez, se merecen lo mejor y siempre los estaré apoyando porque me siento parte de esta familia", resaltó.

"Agradecerle a mi familia por todo el apoyo que me brindó y porque gracias a ellos pude lograr todo lo que soy hasta el día de hoy. Agradecerle a mi novia que siempre esta conmigo en las buenas y en las malas y por ser la persona que me dio la alegría más grande del mundo que es formar una familia, se que tendré mi revancha ¡VAMOS PERÚ!", finalizó Peña.