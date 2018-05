Completos. Ricardo Gareca y el plantel de la selección peruana ya tiene a todos los jugadores convocados para afrontar los amistosos previos al Mundial Rusia 2018 .

Miguel Trauco , último jugador en llegar a nuestro país, arribó cerca de las 10:30 a.m. al Aeropuerto Jorge Chávez , donde brindó declaraciones a la prensa. Asimismo, varios fanáticos le pidieron autógrafos y fotografías.

"Me encuentro bien. Esperaba que llegue este día y estaba con muchas ansias", respondió el jugador del Flamengo a RPP TV.

Respecto a la próxima Copa del Mundo, el lateral de la bicolor afirmó que está " muy concentrado y enfocad o". Asimismo, indicó que Paolo Guerrero hace muchísima falta.

¿Es momento de pensar en la selección peruana y no en el Flamengo? se le preguntó a Miguel Trauco, quien respondió que trató de entrenar a conciencia a pesar de no jugar varios partidos. "Las decisiones que tome el entrenador (del Flamengo) se tiene que respetar y si no puedo jugar, es por algo", enfatizó.