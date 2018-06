Dicen que toda madre sufre lejos de su hijo, pero lo que siente Marilú Blanco por la partida de Miguel Araujo a Rusia es orgullo.

Tras el arribo de la selección peruana a Moscú para el inicio del Mundial , la progenitora del destacado zaguero central de Alianza Lima se emocionó hasta las lágrimas durante su visita al programa 'En boca de todos', en el que dedicó emotivas palabras para su consentido.

"Como madre me siento muy orgullosa de mi hijo y es una sensación muy bonita. Estoy muy feliz hijo, que todo te vaya bien, te amo", destacó la inspiración del defensor de la 'Blanquirroja'. "No solamente son once, son los veintitrés que han ido a ser campeones en Rusia", agregó.

YOTÚN TAMBIÉN RECIBIÓ MENSAJE



Posteriormente, Yoshimar Yotún también recibió un conmovedor mensaje. "Él sabe que yo lo amo con todo mi corazón. Siempre me he dedicado a él y hemos pasado tantas cosas. Me siento realizada como madre porque tengo dos hijos extraordinarios", señaló María Julia Flores , su madre.