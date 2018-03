La selección peruana solo supo de victorias en sus primeros amistosos previos al Mundial Rusia 2018 y, en comparación con sus rivales de Grupo C (Perú, Dinamarca, Francia y Australia), su suerte fue la mejor.

El combinado bicolor fue el único equipo de su grupo que logró imponerse en los dos encuentros correspondientes a la última fecha doble de la FIFA.

La 'blanquirroja' venció 2-0 a Croacia y 3-1 al seleccionado de Islandia. Por su parte, Francia, que perdió 3-2 ante Colombia, solo pudo vencer a Rusia por un marcador de 3-1.

Dinamarca, el primer rival de la bicolor, gano por la mínima diferencia a Panamá y empató sin goles ante la selección de Chile.

Australia no conoció la victoria tras perder 4-0 ante Noruega y empatar sin goles ante Colombia.

RESULTADOS DE LAS SELECCIONES DEL GRUPO C

1° FECHA:

-PERÚ VS. CROACIA (2-0)

-FRANCIA VS. COLOMBIA (2-3)

-DINAMARCA VS. PANAMÁ (1-0)

-AUSTRALIA VS. NORUEGA (0-4)

2° FECHA:

-PERÚ VS. ISLANDIA (3-1)

-FRANCIA VS. RUSIA (3-1)

-DINAMARCA VS. CHILE (0-0)

-AUSTRALIA VS. COLOMBIA (0-0)