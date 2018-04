Germán Leguía , ex referente de la selección peruana , se pronunció sobre la posible convocatoria de Cristian Benavente a la bicolor de cara a la participación del cuadro nacional en Rusia 2018 .

En comunicación con radio Ovación, el otrora mediocampista expresó su opinión al respecto y comparó el presente incierto del 'Chaval' con la polémica que generó Teófilo Cubillas antes de España 82.

"Yo leo y veo que si Benavente va o no va, hacemos una novela por un jugador, pobre chico que lo presionan una barbaridad. Ya Ricardo tomará la decisión, creo que nadie podrá cuestionarle la lista", destacó este jueves el popular 'Cocoliche' en alusión al llamado del volante del Charleroi.

Como se recuerda, la presencia de Benavente en la próximo Mundial se mantiene en suspenso, pese a su destacadas participaciones en Bélgica, debido al limitado espacio en la 'Blanquirroja'.

"No creo que haya argolla, es lo mismo que Cubillas en el 82, no tenía sitio y al incluirlo pasó lo que yo canté, hubo una separación, rompió ese grupo. No hay argolla, sino un grupo armado", sentenció Germán Leguía.

TODO LO QUE DEBES SABER SOBRE EL MUNDIAL RUSIA 2018