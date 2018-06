Los buenos resultados de la selección peruana no han pasado desapercibidos en el mundo del fútbol. Los elogios para la escuadra que dirige Ricardo Gareca no cesan y esta vez algunos periodistas extranjeros lo reafirmaron con sus comentarios.

Marcelo Sottile , hombre de prensa argentino de la cadena Fox Sports, en diálogo con RPP, dejó en claro que le gusta el fútbol que practica la bicolor y aplaudió el reconocimiento que se ha ganado el 'Tigre' a base de esfuerzo.

"Perú es un equipo que me gusta cómo juega, me fue grato que Guerrero pueda participar en el Mundial. Nos genera mucha empatía a los argentinos que esté Ricardo Gareca porque no solo es un excelente entrenador, sino también un tipazo. Él se ha ganado el respeto de todos, el hecho que todo el mundo hable bien de ti no se regala", indicó.

Carlos Alberto Vélez , periodista colombiano, también manifestó su gusto por la selección peruana e incluso aseguró que tiene un mejor colectivo que el de la escuadra 'cafetera'.

"Perú es mucho más equipo que Colombia como colectivo. Obviamente, nuestras individualidades son mejores, pero Perú tiene equipo y así ha llegado aquí (...) Lo veo a Perú en octavos porque ha demostrado que tranquilamente le puede pelear a Dinamarca ", aseveró.