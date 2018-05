Age Hareide , técnico de Dinamarca —rival de la selección peruana en el Mundial Rusia 2018 —, saludó a la escuadra de Ricardo Gareca , respaldó a Paolo Guerrero en su lucha por revertir el fallo del TAS y elogió el juego de la bicolor.

En entrevista con RPP, el DT de Dinamarca contó que dirigió a Yoshimar Yotún en el Malmo de Suecia, por ello aseguró que conoce a la selección peruana.

Hareide , de nacionalidad noruega, confesó que no vio el partido de Perú frente a Escocia, sin embargo conoció el resultado de este. " No me sorprende el resultado, creo que Perú es un mejor equipo que Escocia ", respondió.

Respecto si en algún momento minimizó el trabajo de la blanquirroja, respondió: " No subestimo a Perú, los respeto mucho y están mejor que Dinamarca en el ránking FIFA ".

¿Y el caso Paolo Guerrero? El DT indicó que es una situación muy desafortunada y cree que "el jugador es inocente y por eso otros capitanes también lo han respaldado".