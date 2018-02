Pese a su ausencia en el proceso que generó el progreso de la selección peruana al próximo Mundial, Alexander Callens no deja de enfocar su atención en una posible convocatoria de cara a Rusia 2018 .

En comunicación con 'Fútbol como cancha' 'RPP Noticias', el zaguero central nacional del New York City FC afirmó que esperar poder ganarse el privilegio de volver a vestir la bicolor en la fiesta del fútbol.

"La verdad es que ilusiona a todos los jugadores que quieren representar a la selección", destacó este jueves el defensor que milita en la MLS .

“Estoy concentrado con el New York City, primero para pensar en selección tengo que estar en forma y al 100 por ciento y lo demás viene solo. Siempre he dicho que todo se puede y si tengo que trabajar más para llegar a esa lista, pues lo haré. Es un reto más”, agregó.

Posteriormente, en el mismo diálogo, Alexander Callens reconoció que "pensaba muchas cosas cuando no salía convocado".

“Si no estaba, era porque tenía que trabajar más. Eso me motivaba a hacer mejor. Nunca pedí explicaciones sobre por qué no me convocaban. La mejor forma es jugando. Todo llegará solo”, sentenció.