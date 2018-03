Aldo Corzo , lateral derecho de la selección peruana y Universitario , no subestima los próximos amistosos de la bicolor y espera convencer a Ricardo Gareca para asegurar su presencia en Rusia 2018 .

Tras cumplir el cuarto día de entrenamientos de la bicolor en la Videna, el defensor enfoca su atención en los duelos de preparación ante Croacia e Islandia que se disputarán el 23 y 27 del presente mes, respectivamente, en los Estados Unidos.

"Los jugadores de Croacia e Islandia son Top. Croacia es duro físicamente y tiene mucho fútbol. Islandia tiene como fortaleza su conjunto y sus jugadores están yendo a las mejores ligas", destacó Corzo ante la prensa local tras la última práctica del 'equipo de todos' en Lima.

Cabe resaltar que los integrantes de la blanquirroja viajarán hoy por la mañana a Miami, donde continuarán los trabajos previos al encuentro con la representación croata en el Hard Rock Stadium.

"El ambiente es más simpático, porque ya estamos en el mundial. Uno no va a pensar en si se va a lesionar o no, hay que darlo todo, Gareca quiere nuestro 100% porque al final es lo que va a definir la lista, si pasa algo será cosa de Dios. Son cosas que pasan, a mí me pasó, ya estoy bien", agregó.