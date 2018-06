La casa se respeta. Rusia , anfitrión de la Copa del Mundo 2018 , se enfrentará al seleccionado de Arabia Saudita en el partido de apertura de la justa mundialista.

El encuentro, correspondiente al Grupo A (Rusia, Arabia Saudita, Egipto y Uruguay), se disputará este jueves en el Estadio Olímpico Luzhniki de Moscú .

El cojunto local buscará alargar la racha de la selecciones organizadora. En la historia de los Mundiales, los equipos anfitriones nunca han perdido en el partido inaugural.

Los dirigidos por Stanislav Cherchésov se han preparado para dejar en alto el nombre de su país durante el evento deportivo más importante de todos.

Por su parte, Arabia Saudita llega al encuentro tras haber perdido en sus dos últimos amistosos ante Alemania y Perú.

RUSIA VS. ARABIA SAUDITA

EN VIVO | ONLINE

HORA: 10:00 a.m.

CANAL: DirecTV Sports (610)

HORARIOS Y CANALES EN EL MUNDO

Colombia | 10:00 a.m. | DirecTV Sports

México | 10:00 a.m. | Canal 5 y Azteca 7

Argentina | 12:00 p.m. | TV Pública

Chile | 11:00 a.m. | DirecTV Sports

Estados Unidos (Florida) | 11:00 a.m. | FOX Sports, FS1

España | 5:00 p.m. | Media Set, Telecinco