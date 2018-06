Zlatan Ibrahimovic , figura de Los Ángeles Galaxy de la MLS , aseguró que vivirá las emociones del Mundial bajo otra faceta, al margen de los desafíos que afrontará Suecia en Rusia 2018 .

Tras ser descartado por Janne Andersson para el desafío, el polémico atacante sueco confirmó que no se perderá lo que considera "la fiesta más grande del mundo" en comunicación con la FIFA.

"Estaba claro que no iba a ir como jugador con la selección, pero como dije hace cuatro años y vuelvo a repetir, un Mundial sin mí no merece la pena ser visto. Lo digo de verdad. Sin embargo, ahora me es posible estar presente igualmente, y voy a disfrutarla de cerca. Así que, en colaboración con Visa, eso me hace muy feliz. Estaremos ahí y arrasaremos", destacó 'Ibra'.

Posteriormente, Zlatan anunció a sus favoritos de cara al título y mencionó a Paul Pogba y Kylian Mbappé como las jóvenes promesas que deberían brillar en territorio ruso. Asimismo, consideró que Cristiano Ronaldo , Lionel Messi y Neymar podrían consolidarse como estrellas.

"Brasil, España, Alemania y evidentemente Suecia. Argentina también, aunque no quieran considerarse favoritos lo son. Siento que Estados Unidos no esté en la Copa Mundial porque es mi nuevo país, donde vivo, y también los animaría", agregó el mediático artillero.