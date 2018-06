Momentos de terror vivió un grupo de peruanos a bordo de un avión —de la aerolínea Utair— que cubría la ruta Ekaterimburgo - Moscú . Una reportera de RPP , que iba de pasajera, registró el incidente.

Según contó, la turbina del avión (que trasladaba alrededor de 70 peruanos) se incendió minutos antes aterrizar. La periodista Milena Merino indicó que, 20 minutos antes de llegar al aeropuerto, una nube de humo invadió la cabina.

La mayoría de tripulantes no hablaba español, de modo que fue difícil señalizarles las medidas de emergencia. Hasta el momento, sin embargo, no se han registrado heridos.

"Debo señalar que no habían mascarillas para el oxígeno, no había seguridad. Solos dos personas encargadas de la tripulación que no hacían más que moverse de lado a lado" , refirió Merino.