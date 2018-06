Es una de las mayores complicaciones a la hora de viajar a un país en otra latitud, con un horario distinto. Nadie quiere sufrir el famoso 'jet lag ', el estado que provoca un malestar por el cansancio al no poder dormir cuando lo requieres. Si viajas a Rusia para el Mundial, debes considerar los siguientes puntos para mitigar sus efectos.

Por lo general, cuando viajas a otro país, te encuentras cansado toda la mañana y, durante la noche, no puedes dormir fácilmente. Tu 'reloj interno' cambia. Para combatir esto, debes modificar algunas acciones y, así, la pasarás increíble en tu aventura mundialista.

Come a tus horas

De acuerdo a un estudio de la Universidad de Harvard , debes reprogramar tu horario de alimentación. Antes de tomar el vuelo hacia tu destino, es preferible ayunar. Luego, desayunas, almuerzas y cenas según el horario del país visitado.



El agua es vida

Siempre mantente hidratado para luchar contra los efectos del 'jet lag' . Antes y después del vuelo, anda acompañado de una botella de agua. La Clínica Mayo recomienda beber mucha para contrarrestar los efectos deshidratantes del aire seco de la cabina.



Un café siempre es bueno

Prepárate un café o consume cafeína para aliviar la sensación de cansancio durante los días; pero, ojo, que no se te ocurra hacerlo antes de dormir. El sueño es muy importante.



Las bondades de la melatonina

Un estudio de la Universidad de Surrey, Reino Unido , señala que la melatonina puede ayudarte a evitar el ‘jet lag’ y a quedar dormido con mayor facilidad. Para tu viaje a Rusia , debes tomar cinco miligramos de melatonina antes de dormir.



Aprovecha la luz del día

Liberar hormonas con el calor del sol y a la luz natural del día es de suma importancia, según la revista The Journal of Physiology . Según un estudio presentado por este medio, así combatirás el ‘jet lag’ , porque no tendrás sueño en el momento menos esperado.