¿Rusia 2018 será el último mundial de Paul Pogba?

Paul Pogba forma parte de la selección francesa que se ha presentado como candidata a triunfar en Rusia 2018 . El volante, uno de los pilares del equipo, sorprendió este lunes al mencionar que podría estar participando en su último Mundial.

"Soy realista, no sabemos si me llamarán, quizás otros jugadores serán mejores que yo. Espero jugar más mundiales. Ya he tenido la oportunidad de jugar dos, algunos solo pueden soñar con jugar uno. Rusia 2018 podría ser mi último Mundial" , mencionó el volante del Manchester United en conferencia de prensa.

Las reacciones de sorpresa no se hicieron esperar, sobre todo porque Pogba apenas tiene 25 años y para Catar 2022 aún podría llegar en buena forma. Eso sí, se espera que su nivel en el Manchester United aumente y se convierta en el líder del cuadro inglés.

Francia jugará este martes frente a Dinamarca . Con 6 puntos, el cuadro galo confía en una victoria o empate para asegurar el primer lugar del Grupo C, donde Perú se encuentra eliminado.