Rusia 2018

Umberto Jara ha escrito crónicas y libros de temas tan dispares como el caso Edita Guerrero o el terrorismo en el Perú. Pero imagino que El camino a Rusia (Editorial Planeta) tiene un significado especial. Porque Umberto es un tipo que ama el fútbol, que tiene puesta la camiseta de la selección, en las malas y en las buenas. El extraordinario reportaje que cuenta por primera vez los detalles de la hazaña que hizo posible el retorno del Perú a un Mundial deja sentir la voz del hincha entremezclada con el rigor del reportero. Es difícil separar al hincha del periodista, sobre todo cuando eres peruano y esperaste 36 años para ver a Perú clasificar, algo que parecía imposible. Euforia, ansiedad, un nudo en la garganta, una presión en el pecho. Cómo se describe un sentimiento tan personal y colectivo como es el fútbol, cómo se cuenta la historia que siempre soñaste y que ahora te rebasa.

Sin perder la compostura, este hombre de mirada serena, maneras elegantes y ánimo controlado ha llegado a Rusia. La emoción, a veces, no encuentra las palabras exactas para ser descrita. Umberto lo sabe.

Desde el 75 he pasado por varias Eliminatorias como hincha y como periodista. Pero la verdad solo en dos Eliminatorias lamenté que la selección peruana no haya clasificado. La del año 85 cuando fuimos eliminados por Argentina, cuando Gareca nos empató el partido. Otra fue en 1998, para Francia. Recuerdo que teníamos una selección muy buena y con grandes proyecciones. El encuentro frente a Chile fue decisivo. Perdimos. Me dio mucha bronca perder. Creo que esas dos veces, mi frustración respecto a Perú fue muy evidente.

Hoy es otro tiempo. El hincha ha evolucionado de buena manera. Hoy vemos que el fanático participa. Ya no es el hincha destructivo de hace años, el que criticaba y destruía a la selección peruana por obtener resultados malos o por otras razones. Debemos tener en cuenta que también este hincha, este mal hincha, iba acorde a la prensa que se tenía en ese entonces. Recordemos que había una prensa deportiva destructiva. Hoy está evolucionando. La prensa y los fanáticos han evolucionado positivamente. Y esto se debe definitivamente a la gran campaña de Perú a Rusia 2018. Desde la cancha se transmite la buena predisposición y, mejor aún, si obtenemos resultados muy positivos. La gran afición es el resultado del gran éxito que ha tenido (la selección peruana). Tenemos que aprender la cultura del éxito. Los triunfos traen la confianza y la seguridad del público. La autoestima y la alegría son parte de todo ello. ¿Y si no hubiéramos clasificado? Creo que dos posiciones son claras. Unos se darían cuenta de que hemos avanzado como selección nacional y otros la criticarían. Siempre hay eso, una mayoría aplaudiría y la minoría criticaría.

El momento más emotivo, más intenso, fue el que vivimos con Argentina. No puede haber otro. Era ver todo en contra y que jugabas contra el genio del fútbol mundial, en la Bombonera. Pero por momentos, sentías que el estadio se callaba y había un aliento para Perú. Fue inolvidable.

Si hoy me preguntan qué debemos hacer en adelante, la palabra es una sola: sostener. Simplemente sostener este proceso. Después de 36 años, reconstruimos la selección peruana. Es una puerta que se nos abre para mejorar nuestro fútbol y saber que las metas sí pueden cumplirse.

Se han roto paradigmas, ese “jugamos como nunca, perdimos como siempre”. La selección peruana estaba asociada a la derrota y eso al fin ya es pasado, ocurra lo que ocurra. Estamos en el camino. El Perú también puede estar entre los triunfadores y eso nos lo han demostrado los muchachos. Para pasar a triunfadores hay que trabajar, nada cayó del cielo, ha sido trabajo duro.

DATO

* Este libro de Umberto Jara cuenta por vez primera todos los detalles de la hazaña que hizo posible el retorno de Perú a un Mundial. Cómo y por qué se eligió a Gareca; por qué se puso fin al ciclo de los ‘Cuatro fantásticos’; la verdad de la exclusión de Claudio Pizarro, Juan Manuel Vargas y Carlos Zambrano; y cómo se logró el cambio de mentalidad que hizo posible que Perú se mantenga invicto durante todo 2017.