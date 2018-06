Rusia 2018

Entre el mundo de la moda y su reciente incursión en la política, la empresaria y ex Miss Perú no esconde su emoción por el sentimiento que le genera nuestra selección. Que Perú esté en el Mundial, al fin, es algo que la hace sentir feliz, y que no puede disimular. Una hincha incondicional. Así es Marina Mora, aunque en algunos tiempos, esos tiempos que ya sabemos, ella se conformaba con mirar a otros equipos y se identificaba con los de América Latina. Era la resignación de muchos al no ver a Perú en la gran fiesta del fútbol, pero esto cambió y ella hoy se alista para gritar los goles que seguro vendrán, se prepara para el momento estelar de la selección. Está identificada con todo; allí la encuentras con la camiseta, con la bandera, con la palabra justa, con la sensibilidad haciéndole chinita la piel. ¿Sabes lo que se siente ver a tu selección cantando el himno nacional en Rusia? Marina, tú y yo lo sabemos. El Perú lo sabe.

Yo soy peruanaza, y me identifico con todo lo que sea de la marca Perú. Pero esto de la selección me supera, me rebasa. Me lleno de emoción de haber visto la clasificación de mi país. Me alegra mucho y a veces no es fácil de explicar porque se mueven en ti una serie de sentimientos de toda la vida. Tengo un feeling especial por el Perú y por estos muchachos que están jugando el partido de su vida.

Cuando Perú no estaba en el Mundial, recuerdo que me conformaba con alentar a los equipos latinos, era una manera de vivir el fútbol. Siempre me preguntaba cuándo llegaría el día. La verdad es que me enojaba mucho, me preguntaba cuándo nos tocaría, cuándo sería el momento de Perú. Es algo muy íntimo eso de querer ver a tu país brillar y tener que conformarte. Yo he sido representante de Perú, sé lo que significa y lo que se siente cuando el nombre del Perú se ve a nivel mundial. No solo habla de lo bien que puede estar el equipo (la selección), sino la promoción de nuestro país. Por eso, la espera se hacía angustiante, larguísima. Como hincha, eso es frustrante. Sin embargo, hoy compartimos una felicidad colectiva. Me hace muy feliz ver que hoy se habla del Perú por el fútbol, y también por los lugares turísticos. En la época de 2001, la gente solo identificaba a Perú por lo malo, los programas de televisión. Creo que ahora identifican a Perú de otra manera y el fútbol suma muchísimo.

Me hubiera encantado ir a Rusia a alentar a la selección, pero tenía muchos pendientes. Pero estoy alentando a mi selección, estoy con ellos, como todos los peruanos. La selección, como peruana, me deja un mensaje contundente: si uno trabaja, puede llegar a objetivos muy grandes. Hemos llegado a Rusia, podemos llegar lejos en todo lo que nos proponemos.

A mi papá y a mi hermano les encanta el fútbol. Recuerdo a mi papá jugando con sus trabajadores en el taller. Son momentos que se quedan en una para siempre.

Yo me he comprometido ahora con la política, pero hoy primero es la selección, primero es alentar. La selección es un ejemplo positivo que debemos comentar, compartir e imitar, en la escuela y en las empresas. Son lo mejor hoy, y debemos realzar todo el esfuerzo. Más allá del gol, estos chicos nos han enseñado que para llegar al éxito hay que trabajar de manera profesional y constante. El fútbol, hoy por hoy, nos está dando una gran lección y debemos aprovecharla. Esto va mucho más allá de gritar ‘creo en ti’ o ‘vamos, Perú’. Esto es inmenso.

DATOS

* “Estamos en el Mundial y estamos orgullosos del gran equipo que son. Sigamos unidos, trabajando con fe y fortaleza”, escribe Marina Mora en Twitter, desde donde alienta a la selección.

* Marina Mora nació en Guadalupe. Es empresaria, modelo y una de sus frases favoritas para describir su éxito es “el límite es el cielo”.