36 años después, la emoción se desborda por ver a la bicolor en el torneo más importantes del mundo. El día esperado por millones de peruanos llegó y, aunque pocos pudieron volar a tierras moscovitas, el aliento para nuestros seleccionados sobrepasa océanos, fronteras. Lo importante es la fe.



Por eso, el encuentro Perú vs. Dinamarca , programado para las 11:00 a.m. de este sábado, será trasmitido desde las 8.00 a.m., en la explanada sur del Estadio Nacional. El ingreso será libre.



El Instituto Peruano del Deporte (IPD) confirmó dicha noticia anunciando que colocará pantallas gigantes para todos los hinchas. También lo hará cuando se enfrente a Francia (21 de junio) y Australia (26 de junio).

OTROS PUNTOS

La Municipalidad de Lima también colocará una pantalla gigante frente a la Plaza de Armas y habrá un fan fest en la previa y al término del encuentro.



Otros puntos de reunión serán los centros comerciales como el J ockey Plaza y el Mega Plaza . Los clientes podrán seguir los partidos en pantallas gigantes y disfrutar de espectáculos en vivo.