' Live It Up ', canción oficial del Mundial Rusia 2018 , ya tiene su videoclip y el Perú brilló por su presencia. En la producción, protagonizada por Nicky Jam, Will Smith, Era Istrefi y Ronaldinho, se luce una enorme bandera blanquirroja.

En el minuto 2:33 del video, una joven baila al rimo del tema y, de fondo, aparece el símbolo patrio.

Segundos antes, en el 2:13 del clip, se puede apreciar un pequeño banderín peruano colgado en una especie de restaurante, donde un grupo de hinchas se junta para ver la Copa del Mundo.

A pesar de la presencia de la bicolor en el videoclip; sin lugar a dudas, el protagonismo fue robado por Ronaldinho, quien dio rienda suelta a su talento con el balón.

Hace algunos meses, el crack brasileño, ex jugador del Barcelona, participó del videoclip de 'Corazón', popular canción de Maluma.

DATOS:

-La FIFA confirmó que 'Live It Up' se cantará en vivo en el Estadio Luzhniki de Moscú, previo a la gran final del Mundial.

-El tema fue producido por el popular DJ Diplo.