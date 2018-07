Mientras realizaba una transmisión en vivo desde la Plaza Roja de Moscú , Ahtziri Cárdenas , reportera de Univisión Noticias , fue acosada por un ciudadano ruso, quien le gritó obscenidades y se le abalanzó. Días después de la agresión, la reportera habló sobre este repudiable episodio.

"No supe qué era lo que me estaba comentando. Después me lo dijo un interprete que analizó en video" , contó la mexicana en un video compartido por la casa televisiva en su página de Facebook .

En las imágenes se ve al hombre que se abalanza sobre Cárdenas, y ella se quita inmediatamente. "Aunque no se ve en cámara, lo que él hizo fue tratar de tocar mis partes íntimas y al momento que me quito me trata de abrazar y fue cuando yo logré reaccionar" , comentó.

De acuerdo a su testimonio, dos policías intentaron atrapar al agresor; sin embargo, logró perderse entre el tumulto. " Yo lo considero un acoso, una agresión y una cobardía porque lo hizo cuando yo estaba de espalda cuando me gritó obscenidades y luego aprovechó cuando me vio sola", agregó.

Ahtziri Cárdenas exhortó a las mujeres a protegerse. " Esto no puede seguir así, no pueden seguir acosando a las mujeres de tal forma cuando nos ven solas", dijo.