Rusia 2018

Listo para el desafío. Paolo Guerrero , capitán de la selección peruana , tomó la palabra tras arribar a territorio ruso con la delegación nacional y aseguró que la bicolor está preparada para afrontar el Mundial .

“El equipo tiene que hacer su fútbol, divertirse en el campo porque ya lo hemos demostrado. Tenemos que salir a ganar el sábado”, destacó el atacante nacional desde Rusia en comunicación con Latina.

Asimismo, el 'Depredador' detalló que el objetivo de la bicolor "está clarísimo". "Tenemos un gran equipo. Nos quedan estos días para prepararnos para el debut ante Dinamarca y esperamos recuperarnos bien del partido de ayer (Suecia)”, indicó.

En tanto, en el plano personal, Guerrero señaló que llega a la capital rusa "físicamente muy bien" gracias al encuentro de preparación disputado en Gotemburgo. "Me sirvió muchísimo. Hay un gran ánimo en el grupo y esperamos hacer un gran partido. Todo el mundo llega muy bien, no hay lesiones, no hay preocupaciones”, agregó el delantero del Flamengo .