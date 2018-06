La novia de un hincha mexicano no permitió que su pareja viajara a Rusia junto a sus amigos para ser parte del Mundial de Rusia 2018 .

La decisión afectó a sus amigos quienes no dejaron que esta adversidad les arruine el viaje. Ellos se las ingeniaron para que su compañero los "acompañe" en cada paso del viaje. El grupo no tuvo mejor idea que hacer una gigantografía de cartón de él y se lo llevaron a Rusia.

El amigo ausente es parte de cada aventura en tierras rusas, las que son publicadas en la cuenta Facebook: ‘Ingue Su Matrushka’. Allí se ve cómo los seis hombres, que renunciaron a sus trabajos para estar en la Copa del Mundo, se divierten con su amigo de cartón.

"Planeamos un viaje al Mundial en un autobús desde México hasta Rusia por casi 4 años y Javier nos salió al final con que "no me dejó mi vieja" y no pudo acompañarnos al viaje, así que se nos ocurrió la idea de traerlo sin el permiso de su señora. La verdad es que se la esta pasando chingon! Esperamos que su novia no lo corte por "el rapto" pero la neta no podíamos dejar fuera de la jugada a nuestro compa", dice la primera publicación.

Al llegar a tierras rusas su amigo de cartón también lo hizo y su figura los acompaña en todo momento.

“Tarde pero sin sueño... por fin llegamos a Moscú. ¡Muchas gracias a todos los que nos apoyaron y creyeron en este sueño que hoy se ha vuelto una realidad! Listos para comenzar el Mundial este 14 de Junio”, se lee en la primera publicación de los amigos.

Tras ver ganar a México frente al aún campeón mundial de fútbol, Alemania, el grupo de amigos se despidió de la ciudad de Moscú que fue testigo de sus aventuras. Ahora se dirigen a la ciudad de Rostov, donde se dará el segundo encuentro de la selección mexicana frente a Corea del Sur.