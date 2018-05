'Luisito' para rato. Luis Suárez , referente de la selección uruguaya , anhela representar a su país después de su participación con la celeste en Rusia 2018 , donde pretende reivindicarse de su última experiencia mundialista.

"No creo que sea mi último Mundial, cumplí 31 en enero, todavía queda, pero obviamente que estoy disfrutando mucho el momento en la actualidad", destacó el atacante del Barcelona en diálogo con radio Rincón.

No obstante, antes de pensar en su posible presencia en Catar 2022 , el destacado goleador enfoca su atención en el Mundial que está apunto de afrontar, en el que podría sacarse "la espina a nivel personal" de su expulsión en Brasil 2014 por morder a Giorgio Chiellini.

"La ilusión de un jugador que va al Mundial no se pierde y siempre se sueña en grande. Debemos ir siempre con el pensamiento de pasar la fase que son partidos complicadísimos y después son once contra once y el que este mejor ese día va a ir avanzando, ahí está la clave, en pasar de fase", agregó Luis Suárez sobre el nuevo objetivo de la representación 'charrúa'.