Rusia 2018

Iago Aspas , atacante de la selección española , respondió de manera tajante a las críticas que recibe 'La Roja' luego de sus recientes amistosos.

Tras anotar la única conquista del duelo ante Tunez y sentenciar el último triunfo del equipo de Julen Lopetegui previo al Mundial , el artillero del Celta minimizó los últimos resultados del cuadro ibérico.

"Es cierto que tras venir de ganar 6-1 a Argentina, la gente quería ocho a Suiza y diez a Túnez, que viene de empatar ante Portugal en su casa. Los rivales también juegan y son equipos trabajados", destacó el artillero gallego este domingo en conferencia de prensa.

"Siempre se sacan los puntos a las íes cuando no hay un gran partido de la selección. Hemos tenido otros mejores, pero el rival también juega, fue valiente y nos sorprendió a todos. Tuvimos que solucionarlo al final", agregó Iago Aspas , quien considera que "cuando llegue el viernes no valdrá nada haber perdido o goleado porque si ganas a Portugal todo cambia y no tendrán importancia los amistosos" .