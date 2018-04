La espera llegó a su fin. La competencia para reconocer al mejor gol de toda la historia de la Copa del Mundo que creó la FIFA, previo al Mundial de Rusia 2018 , ya tiene un ganador.

Manuel Negrete , ex futbolista mexicano, se consagró como el dueño de la mejor anotación gracias a la votación del público en las redes sociales del ente máximo del fútbol.

El jugador que usaba siempre el dorsal ‘22’ fue distinguido por el golazo que convirtió en el Mundial de México 1986 frente a Bulgaria en el Estadio Azteca. Aquel partido lo ganaron lo locales por 2 a 0.

"Orgulloso por supuesto, después de 32 años que la FIFA haya puesto esta convocatoria y hoy puede votar todo mundo, hoy me tocó competir contra Pelé en una de las llaves y me emocionó, pero ya viendo la historia, los goles y el mío fue mejor. En la hechura del gol hice la recepción y culmino con una jugada muy espectacular. Todos los días la recuerdo, le gente me lo dice, me lo recuerda, está vigente", declaró Negrete para la prensa de su país.

"La verdad estoy muy orgulloso, lo hizo México, lo hicimos los mexicanos porque fue un gol que fue empujado por 110 mil personas en el Estadio Azteca y hoy se hace justicia", añadió.

El ex internacional con la selección ‘Azteca’ superó a grandes ex glorias como Pelé, Diego Armando Maradona, Dennis Bergkamp y al peruano Teófilo Cubillas, quien se perfilaba como uno de los favoritos.

Aquí puedes ver el golazo de Manuel Negrete. ¡Cómo le pega desde fuera del área de tijera (o media 'chalaca')!