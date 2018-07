Danijel Subašić , portero de la selección croata , fue advertido por el Comité de Disciplina de la FIFA a raíz el homenaje que le realizó a un amigo fallecido durante su última celebración en el Mundial .

El arquero del AS Mónaco lució un polo con la imagen de su ex compañero Hrvoje Custic , quien murió hace diez años de forma trágica tras chocar contra un muro por disputar un balón. Sin embargo, su iniciativa no cuenta con el respaldo del máximo ente del balompié.

Para el organismo, la emotiva dedicatoria de Subašić infringe el reglamento de equipación y sería sancionada una penalidad en caso de reiteración.

Cabe resaltar que el arquero croata dedicó su gesto a Custic luego de atajar tres penales en la definición ante Dinamarca por los octavos de final del certamen y convertirse en la figura de la clasificación de los balcánicos.