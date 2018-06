El flamante estadio Mordovia Arena de Saransk albergará cuatro compromisos de la fase de grupos de la próxima Copa Mundial .

A orillas del río Insar, el recinto construido para Rusia 2018 se levanta en el centro de la ciudad rusa de 300 mil habitantes, situada a 650 kilómetros al sudeste de Moscú, que representa la sede más pequeña.

El escenario cuenta con un diseño de forma oval que combina los colores naranja, rojo y blanco en tributo a la artesanía de Mordovia y está capacitado para recibir el aliento de 44 mil espectadores .

Sin embargo, luego de la 'fiesta del fútbol', el aforo del coloso se reducirá a 25 mil localidades con la demolición de algunas de las estructuras provisionales del estadio, para un aprovechamiento más eficiente.

Encuentros a disputarse en el Mordovia Arena de Saransk:

Dinamarca vs. Perú

Colombia vs. Japón

Irán vs. Portugal

Panamá vs. Túnez



Mordovia Arena - Saransk (AFP)