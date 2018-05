Sin duda, Alberto 'El 'Mudo' Rodríguez no la pasa agradable en el Junior de Barranquilla ( Colombia ), pues a las críticas de técnico de su equipo, quien lo descartó para los próximos partidos del equipo, se suma además el descontento de los medios de comunicación colombianos.

Hugo Illera, conductor del programa 'Conexión' de la cadena televisiva Win Sports, no tuvo reparos en calificar al seleccionado nacional como "una gracia que vale US$ 800 mil al año".

Asimismo, el comunicador indicó que Rodríguez fingiría lesiones para cuidarse en miras del próximo Mundial Rusia 2018 .

"El médico de Junior está convencido que (Rodríguez) no tiene nada, pero comienza el entrenamiento y resulta que le duele la uña izquierda, o la cintura, o el codo. 'El Mudo' no habla, no juega, no entrena, pero todo le duele", enfatizó el periodista.

Cabe señalar que esta no es la primera declaración en contra del ex jugador del Sporting de Lisboa (Portugal) ya que su propio entrenador del Junior, Julio Comesaña lo descartó para los siguientes partidos y podría inferirse que su partida del club cafetero estaría cerca.

Alberto Rodríguez vistió las camisetas del Sporting Cristal, S.C. Braga, Sporting de Lisboa, Río Ave, Melgar y Universitario de Deportes.