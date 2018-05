Ricardo Gareca: "Lo único que pasa por mi cabeza es el debut contra Dinamarca"

A menos de un mes de Mundial Rusia 2018, Ricardo Gareca , técnico de la selección peruana , aseguró que su equipo está enfocado en el partido ante Dinamarca, compromiso que marcará el regreso de Perú a las Copas del Mundo tras 36 años.

"Me está tocando vivir una situación inédita porque todo lo que ha ocurrido despertó una gran ilusión a nivel país, la gente es muy agradecida. Pasaron tantos años sin participar en un Mundial y, quizá, tanto afecto se deba a la trascendencia de trabajar una selección. Aquí la repercusión es a nivel nacional, algo así nunca me ha tocado. Hay lugares donde me he sentido querido como Vélez o Talleres, pero aquí hay un país detrás", señaló el Tigre al diario La Nación .

El entrenador argentino es consciente que el Grupo C, que también integra Francia y Australia, será reñido y que las distracciones podrían costarles la eliminación.

"Ahora lo único que quiero es estar enfocado en poder clasificarnos, lo único que pasa por mi cabeza es el debut contra Dinamarca. Nos ha tocado un grupo muy difícil y será clave nuestra personalidad en los tres encuentros. Se le puede ganar a cualquier rival, pero es muy importante la estrategia y consolidar qué es lo que uno buscará en cada duelo. No tenemos que distraernos mirando más allá de lo inmediato", indicó Gareca.