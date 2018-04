Ricardo Gareca: "Siempre fue algo pendiente dirigir en Europa"

Ricardo Gareca , estratega de la selección peruana , reconoció este lunes que dirigir en Europa a nivel de clubes es un objetivo pendiente de consideración en su carrera como entrenador.

En comunicación con el diario 'AS' de España, el técnico argentino no descartó que pueda dejar su cargo en la bicolor para liderar un proyecto en el 'viejo continente'; sin embargo, aclaró que ningún equipo ha intentado contactarlo actualmente para contar con sus servicios.

"No he recibido ninguna oferta del fútbol europeo pero sí me gustaría. Siempre fue algo pendiente en mí el hecho de dirigir equipos de Europa pero, hasta la fecha, no se ha dado", destacó seleccionador nacional.

En tanto, al ser consultado sobre la posible convocatoria de Cristian Benavente para Rusia 2018 , Ricardo Gareca señaló que el 'Chaval' "es uno de los jugadores que tiene posibilidades" de llegar al Mundial.

"Va a depender de él y su rendimiento. Pero siempre es un joven seguido por nosotros, tenemos muchas expectativas en él", indicó el DT de la 'blanquirroja', quien tampoco descartó a Claudio Pizarro.

"Tiene posibilidades si mantiene una regularidad. Siempre lo hemos seguido y lo seguimos haciendo, llegado el momento dependerá de la situación y el nivel que haya mostrado", sentenció Ricardo Gareca sobre el panorama que debe afrontar el 'Bombardero de los andes'.