Ricardo Gareca , estratega de la selección peruana , destacó en una reciente entrevista que los amistosos de la bicolor ante Croacia e Islandia serán de vital importante para "llegar de la mejor manera" a Rusia 2018 .

"En la eliminatoria tuvimos tiempo, no empezamos bien pero mejoramos y clasificamos. En el Mundial no hay tiempo, se tiene que arrancar de la mejor manera, se necesita rendimiento puro y una integración total", reconoció el técnico argentino este lunes en comunicación con la cadena ESPN.

En ese sentido, los primeros compromisos de preparación para la blanquirroja previos a la Copa Mundial también servirán para ir definiendo a los integrantes de la convocatoria definitiva para el exigente desafío.

"Es mejor situarnos en el presente y tiene que ver con los dos amistosos para ir viendo rendimientos de los muchachos, ver cuál es el presente de ellos y cuando se acerque el momento de tomar la decisión final lo haremos como lo hicimos siempre", agregó Ricardo Gareca.

Sin embargo, el popular 'Tigre' no descartó el posible regreso de futbolistas que no forman parte de la delegación que se encuentra en Estados Unidos.

"Tienen todos posibilidades, los que están acá y los que no están acá. No estamos preocupados, creemos que tenemos cantidad de jugadores para una lista definitiva", acotó el seleccionador nacional en el diálogo.

Posteriormente, Ricardo Gareca indicó que Alberto Rodríguez podría perderse el duelo ante los croatas en Miami por precaución.

"Alberto puede ser una duda para el partido con Croacia porque recién llegó hoy al mediodía, es poco el contacto que he tenido con él. Sé que tuvo una molestia que no representa mayor gravedad pero no quisiera arriesgar jugadores", sentenció al respecto.