Ricardo Gareca sobre Francia: "Tenemos las posibilidades de hacerle un buen partido"

El entrenador de la selección peruana , Ricardo Gareca , brindó este miércoles declaraciones sobre sus expectativas en el Mundial Rusia 2018 que iniciará el 14 de junio.

En entrevista a CNN en español, el técnico de la Blanquirroja indicó estar mentalizado en el debut ante Dinamarca y considera que se le puede hacer frente a la selección francesa.

"Tenemos que prepararnos y llegar de la mejor manera, y obtener toda la información posible de Dinamarca. Francia no solo es candidata a ganar nuestro grupo, sino también es candidata a ganar la Copa del Mundo, va a ser una selección muy difícil, pero creo que tenemos posibilidades de hacerle un gran partido" , comentó.

Respecto a la selección de Australia , Gareca destacó que se trata de un equipo con basta experiencia mundialista. "Es algo similar a Nueva Zelanda, en cuanto a la técnica de sus jugadores. Pero es una selección de cuidado", remarcó.

¿Argentina en octavos?

"No sé si se dará ese encuentro. Es una conjetura que prefiero evitar", respondió Gareca cuando se le preguntó sobre la posibilidad de que Perú se enfrente a Argentina si supera la fase de grupos.

Pidió "no ver más allá de lo inmediato" y enfocarse en la fase de grupos.

Finalmente, respondió sobre la revancha que tendría dado que cuando era jugador de fútbol no llegó a ir al Mundial y esta vez sí lo haría como técnico.

"Nunca se va a reemplazar lo que no me tocó vivir como jugador de fútbol. Luché tanto para lograr un mundial y me quedé sin mundial, pero no lo tomo como una revancha. Lo tomo como un crecimiento en lo que hago actualmente que es ser entrenador", afirmó.