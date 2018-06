La pelota ya está en juego y los mejores exponentes del fútbol a nivel global están dominándola y pateándola. Desde el jueves 14 de junio se disputa el Mundial Rusia 2018 , fiesta que se extenderá entre cánticos, gritos y goles hasta el domingo 15 de julio, cuando el Estadio Olímpico Luzhnikí, en Moscú, acoja la gran final.



Varios selecciones ya han sido eliminadas y otras aseguraron su clasificación a los octavos de final del torneo, que se jugarán desde el 30 de junio hasta el 3 de julio. Después habrá cuartos de final entre el 6 y 7 de julio, mientras que las semifinales romperán fuego el 10 y 11 de julio.



¿Quién ganará Rusia 2018? Cada quien tiene sus favoritos, aunque para llegar a esta instancia debió pasar todo lo que contamos a continuación:



FIXTURE Y RESULTADOS DEL MUNDIAL RUSIA 2018



Jueves 14 de junio



Rusia 5-0 Arabia Saudita: 10.00 am – 15.00 GMT (Grupo A)

Estadio Olímpico Luzhnikí, Moscú

Viernes 15 de junio



Egipto 0-1 Uruguay: 7:00 am – 12:00 GMT (Grupo A)

Ekaterimburgo Arena, Ekaterimburgo

Marruecos 0-1 Irán: 10:00 am – 15:00 GMT (Grupo B)

Zenit Arena, San Petersburgo

Portugal 3-3 España: 1:00 pm – 18:00 GMT (Grupo B)

Estadio Fisht, Sochi

Sábado 16 de junio



Francia 2-1 Australia: 5:00 am – 10:00 GMT (Grupo C)

Kazán Arena, Kazán

Argentina 1-1 Islandia: 8:00 am – 13:00 GMT (Grupo D)

Estadio de Nizhni Nóvgorod, Nizhni Nóvgorod

Perú 0-1 Dinamarca: 11:00 am – 16:00 GMT (Grupo C)

Mordovia Arena, Saransk

Croacia 2-0 Nigeria: 2:00 pm – 19:00 GMT (Grupo D)

Arena Baltika, Kaliningrado

Domingo 17 de junio



Costa Rica 0-1 Serbia: 7:00 am – 12:00 GMT (Grupo E)

Samara Arena, Samara

Alemania 0-1 México: 10:00 am – 15:00 GMT (Grupo F)

Estadio Olímpico Luzhnikí, Moscú

Brasil 1-1 Suiza: 1:00 pm – 18:00 GMT (Grupo E)

Rostov Arena, Rostov del Don

Lunes 18 de junio



Suecia 1-0 Corea del Sur: 7:00 am – 12:00 GMT (Grupo F)

Estadio de Nizhni Nóvgorod, Nizhni Nóvgorod

Bélgica 3-0 Panamá: 10:00 am – 15:00 GMT (Grupo G)

Estadio Fisht, Sochi

Túnez 1-2 Inglaterra: 1:00 pm – 18:00 GMT (Grupo G)

Volgogrado Arena, Volgogrado

Martes 19 de junio



Polonia 1-2 Senegal: 7:00 am – 12:00 GMT (Grupo H9

Otkrytie Arena, Moscú

Colombia 1-2 Japón: 10:00 am – 15:00 GMT (Grupo H)

Mordovia Arena, Saransk

Rusia 3-1 Egipto: 1:00 pm – 18:00 GMT (Grupo A)

Zenit Arena, San Petersburgo

Miércoles 20 de junio



Portugal 1-0 Marruecos : 7:00 am – 12:00 GMT (Grupo B)

Estadio Olímpico Luzhnikí, Moscú

Uruguay 1-0 Arabia Saudita: 10:00 am. – 15:00 GMT (Grupo A9

Rostov Arena, Rostov del Don

Irán 0-1 España: 1:00 pm – 18:00 GMT (Grupo B)

Kazán Arena, Kazán

Jueves 21 de junio



Dinamarca 1-1 Australia: 7:00 am – 12:00 GMT (Grupo C)

Samara Arena, Samara

Francia 1-0 Perú: 10:00 am – 15:00 GMT (Grupo C)

Ekaterimburgo Arena, Ekaterimburgo

Argentina 0-3 Croacia: 1:00 pm – 18:00 GMT (Grupo D)

Estadio de Nizhni Nóvgorod, Nizhni Nóvgorod

Viernes 22 de junio



Brasil 2-0 Costa Rica: 7:00 am- 12:00 GMT (Grupo E)

Zenit Arena, San Petersburgo

Nigeria 2-0 Islandia: 10:00 am – 15:00 GMT (Grupo D)

Volgogrado Arena, Volgogrado

Serbia 1-2 Suiza: 1:00 pm – 18:00 GMT (Grupo E)

Arena Baltika, Kaliningrado

Sábado 23 de junio



Bélgica 5-2 Túnez: 7:00 am – 12:00 GMT (Grupo G)

Otkrytie Arena, Moscú

Alemania 2-1 Suecia: 10:00 am – 15:00 GMT (Grupo F)

Estadio Fisht, Sochi

Corea del Sur 1-2 México: 1:00 pm – 18:00 GMT (Grupo F)

Rostov Arena, Rostov del Don

Domingo 24 de junio



Inglaterra 6-1 Panamá: 7:00 am – 12:00 GMT (Grupo G)

Estadio de Nizhni Nóvgorod, Nizhni Nóvgorod

Japón 2-2 Senegal: 10:00 am – 15:00 GMT (Grupo H)

Ekaterimburgo Arena, Ekaterimburgo

Polonia 0-3 Colombia: 1:00 pm – 18:00 GMT (Grupo H)

Kazán Arena, Kazán

Lunes 25 de junio



Uruguay 3-0 Rusia: 9:00 am – 14:00 GMT (Grupo A)

Samara Arena, Samara

Arabia Saudita 2-1 Egipto: 9:00 am – 14:00 GMT (Grupo A)

Volgogrado Arena, Volgogrado

Irán 1-1 Portugal: 1:00 pm – 18:00 GMT (Grupo B)

Mordovia Arena, Saransk

España 2-2 Marruecos: 1:00 pm – 18:00 GMT (Grupo B)

Arena Baltika, Kaliningrado

Martes 26 de junio



Dinamarca 0-0 Francia: 9:00 am – 14:00 GMT (Grupo C)

Estadio Olímpico Luzhnikí, Moscú

Australia 0-2 Perú: 9:00 am – 14:00 GMT (Grupo C)

Estadio Fisht, Sochi

Nigeria 1-2 Argentina: 1:00 pm – 18:00 GMT (Grupo D)

Zenit Arena, San Petersburgo

Islandia 1-2 Croacia: 1:00 pm – 18:00 GMT (Grupo D)

Rostov Arena, Rostov del Don

Miércoles 27 de junio



Serbia 0-2 Brasil – Moscú: 9:00 am – 14:00 GMT (Grupo E)

Otkrytie Arena, Moscú

Suiza 2-2 Costa Rica: 9:00 am – 14:00 GMT (Grupo E)

Estadio de Nizhni Nóvgorod, Nizhni Nóvgorod

Corea del Sur 2-0 Alemania: 1:00 pm – 18:00 GMT (Grupo F)

Kazán Arena, Kazán

México 0-3 Suecia: 1:00 pm – 18:00 GMT (Grupo F)

Ekaterimburgo Arena, Ekaterimburgo

Jueves 28 de junio



Inglaterra 0-1 Bélgica: 9:00 am – 14:00 GMT (Grupo G)

Arena Baltika, Kaliningrado

Panamá 1-2 Túnez: 9:00 am – 14:00 GMT (Grupo G)

Mordovia Arena, Saransk

Japón 0-1 Polonia: 1:00 pm – 18:00 GMT (Grupo H)

Volgogrado Arena, Volgogrado

Senegal 0-1 Colombia: 1:00 pm – 18:00 GMT (Grupo H)

Samara Arena, Samara

Octavos de final

​

Sábado 30 de junio



Francia vs Argentina: 9:00 am – 14:00 GMT (2)

Kazán Arena, Kazán

Uruguay vs Portugal: 1:00 pm – 18:00 GMT (1)

Estadio Fisht, Sochi

Domingo 1 de julio



España vs Rusia: 9:00 am – 14:00 GMT (5)

Estadio Olímpico Luzhnikí, Moscú

Croacia vs Dinamarca: 1:00 pm – 18:00 GMT (6)

Estadio de Nizhni Nóvgorod, Nizhni Nóvgorod

Lunes 2 de julio

Brasil vs México: 9:00 am – 14:00 GMT (3)

Samara Arena, Samara

Bélgica vs Japón: 1:00 pm – 18:00 GMT (4)

Rostov Arena, Rostov del Don

Martes 3 de julio



Suecia vs Suiza: 9:00 am – 14:00 GMT (7)

Zenit Arena, San Petersburgo

Colombia vs Inglaterra: 1:00 pm – 18:00 GMT (8)

Otkrytie Arena, Moscú

Cuartos de final

​

Viernes 6 de julio



Ganador octavos 1 vs Ganador octavos 2: 9:00 am – 14:00 GMT (1)

Estadio de Nizhni Nóvgorod, Nizhni Nóvgorod

Ganador octavos 3 vs Ganador octavos 4: 1:00 pm – 18:00 GMT (2)

Kazán Arena, Kazán



Sábado 7 de julio



Ganador octavos 5 vs Ganador octavos 6: 9:00 am – 14:00 GMT (3)

Samara Arena, Samara

Ganador octavos 7 vs Ganador octavos 8: 1:00 pm – 18:00 GMT (4)

Estadio Fisht, Sochi

Semifinales

​

Martes 10 de julio



Ganador cuartos 1 vs Ganador cuartos 2 – San Petersburgo – 1 pm (1)

Zenit Arena, San Petersburgo



Miércoles 11 de julio



Ganador cuartos 3 vs Ganador cuartos 4 – Moscú – 1 pm (2)

Estadio Olímpico Luzhnikí, Moscú

Tercer puesto

​

Sábado 14 de julio



Perdedor semifinal 1 vs Perdedor semifinal 2 – San Petersburgo – 9 am

Zenit Arena, San Petersburgo

Final

​

Domingo 15 de julio



Ganador semifinal 1 vs Ganador semifinal 2 – Moscú – 1 pm

Estadio Olímpico Luzhnikí, Moscú

TABLA DE POSICIONES DE LA FASE DE GRUPOS, CON CLASIFICADOS Y ELIMINADOS