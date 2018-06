El partido que disputarán en Moscú Portugal y Marruecos (EN VIVO ONLINE EN DIRECTO | Por DirecTV y Latina - 7:00 a.m.) evocará el recuerdo mundialista más feliz de los aficionados marroquíes; en México 1986, una victoria sobre los lusos convirtió a los 'Leones del Atlas' en la primera selección africana que llegó a los octavos de final de un Mundial .

No es exagerado afirmar que aquel 11 de junio fue el día más importante en la historia del fútbol marroquí, ya que Marruecos logró su primer triunfo en un Mundial y superó la fase de grupos del mismo, hazaña que jamás ha repetido desde entonces.

Era aquella una Marruecos muy distinta a la actual; los jugadores nacidos y formados en países europeos, hoy mayoría, eran la excepción, y en México compitieron numerosos futbolistas enrolados en clubes locales, lo que les convertía en auténticos desconocidos a ojos del público occidental.

El duelo por la presente edición del Mundial Rusia 2018 se jugará este miércoles desde las 7:00 a.m. (hora peruana) y será transmitido por DirecTV Sports. El cotejo se jugará en el Estadio Luzhniki.

Horarios y canales en el mundo

Perú 7:00 a.m. Latina, DirecTV y TV Perú

Colombia 7:00 a.m. Caracol, RCN, DirecTV Sports

Argentina 9:00 a.m. Televisión Pública Argentina, TyC Sports, DirecTV Sports

México 7:00 a.m. SKY México, TDN, Televisa y TV Azteca

España 2:00 p.m. Mediaset España: Telecinco, Cuatro, Be Mad

Uruguay 9:00 a.m. Monte Carlo TV, Canal 10, Teledoce, Red Uruguaya de Televisión, Montecable, TCC, Nuevo Siglo TV y Equital S.A.

Chile 9:00 a.m. Canal 13, TVN, Mega, DirecTV Sports

Costa Rica 6:00 a.m. Teletica, Sky, Movistar

Ecuador 7:00 a.m. RTS, DirecTV Sports

Estados Unidos (Nueva York) 8:00 a.m. FOX, FS1, Telemundo Internacional, Telemundo y NBC Universo

Estados Unidos (Miami) 8:00 a.m. FOX, FS1, Telemundo Internacional, Telemundo y NBC Universo

Portugal vs. Marruecos: posibles alineaciones

Portugal : Rui Patricio; Cédric, Pepe, Fonte, Raphael Guerreiro; Bernardo Silva, Carvalho, Moutinho, Joao Mario; André Silva y Cristiano Ronaldo.

Marruecos : Munir; Mendyl, Benaita, Da Costa, Al Ahmadi, Dirar; Harit, Belhanda, Ziyech; Saiss y Boutaïeb.

