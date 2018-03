'Pollo' Vignolo: "¿Saben a quién veo muy bien yo? A Perú" [VIDEO]

Sebastián Vignolo , más conocido como el ' Pollo', aseguró que la selección peruana marcha bien en su camino rumbo al Mundial Rusia 2018. El periodista de Fox Sports reveló que se ha llevado una grata impresión del combinado bicolor.

"Te voy a decir algo. ¿Sabes a quién veo muy bien yo? ¿Saben a quién veo muy bien yo? A Perú.", señaló el comentarista deportivo tras el fin de la fecha FIFA de amistosos preparativos previos a la Copa del Mundo.

Vignolo, quien aseguró alabar a la bicolor no significa desprestigiar al seleccionado argentino, destacó que las ambiciones de Perú le permiten jugar con mayor libertad.

"A mi me gusta Perú. Yo creo hay buen trabajo. No estoy subestimando lo nuestro. Pero prefiero esta vez, viste cuando no ir de ganador ni de perdedor. Vamos a ver qué onda", resaltó el periodista.