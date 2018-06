Antolín Fernandez se ganó el repudio de todos los que siguen el Mundial Rusia 2018. El joven que viajó a Moscú para asistir a los partidos de Perú en la Copa del Mundio "bromeó" con una rusa y con engaños, la incentivó a decir frases sexuales para grabarla en video.

Casi una semana después de hacerse viral tal hecho, este hincha se pronunció a través de un largo mensaje en Facebook. En el escrito ofrece disculpas y acepta el error, así como también anuncia medidas legales contra los que compartieron su información personal.

"Porque en efecto, sí existe una falta de respeto de mi parte hacia ella, no pienso justificar mi comportamiento puesto que cualquier argumento sería inválido frente a la prueba irrefutable que representa el video per-sé.", indica Antolín en su mensaje.

El peruano contó cómo se dio el repudiable hecho. Según describió, el video fue grabado en la Plaza Roja "en un momento de mucha euforia y completa estupidez". Explicó que lo el clip solo le fue mandado a un grupo de 5 amigos.

"El video lo filtró, en un ACTO DE MALA FE y sin mi consentimiento un “amigo”, quien no solo mandó el video a otras personas que no formaban parte de mi círculo de amigos, sino que lo publicó en redes sociales. El resto es historia, en poco tiempo tenía mensajes de otras personas indicándome si era o no era yo el del video", menciona.

MEDIDAS LEGALES

Antolini , que aún permanece en Rusia, señala que —desde que se hizo viral aquel suceso— ha sido comparado con "pederastas, violadores, asesinos, agresores y peores; y se me ha deseado lo peor, desde que me deporten hasta que me asesinen dolorosamente".

Además, tras señalar que "no he cometido ningún delito que genere toda una cruzada nacional por identificarme", el joven de 27 años se dirigió a las personas -incluso las personas públicas- "que han formado parte de la cruzada por viralizarlo". A ellos les dijo que "asuman su responsabilidad y que entiendan que hay repercusiones legales". Del mismo modo, les pide que borren los post que contienen sus datos personales.

"Yo pienso regresar a mi país y dar la cara, asumir los colaterales de la viralización, pero no pienso regresar a vivir a la zozobra de cualquier situación que me pueda pasar, o a vivir escondido", termina la publicación del joven.