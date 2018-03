Perú vs. Islandia: José Carvallo sería la gran novedad en el once de Gareca Tras la buena actuación de Cáceda en el triunfo ante Croacia, el 'Tigre' habría decidido ver en acción a Carvallo, quien no ha tenido muchas oportunidades de mostrarse en la 'blanquirroja'.

