En pocas horas Perú enfrentará a Francia por el Grupo C de Rusia 2018 y aunque el técnico Ricardo Gareca aún no ha confirmado el once titular, las prácticas de días anteriores permiten vislumbrar quiénes serían los escogidos.

Es así que el equipo quedaría conformado por: Gallese; Advíncula, Ramos, Rodríguez, Trauco; Aquino, Yotún; Carrillo, Cueva, Flores y Guerrero.

Como se conoce, Renato Tapia terminó golpeado tras la derrota 1-0 frente a Dinamarca . El profesor Gareca ha preferido darle descanso y colocar a Aquino en su lugar.

Por otro lado, la presencia de Guerrero en el ataque ha forzado la salida de Jefferson Farfán.