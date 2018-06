Solo falta una hora para el partido decisivo de la selección peruana . El cuadro incaico se enfrentará a Francia , seleccionado con innumerables estrellas que juegan en los mejores equipos de Europa. El Ekaterimburgo Arena albergará este encuentro y luce de esta manera.

Este recinto deportivo se ubica en el límite entre Europa y Asia. Fue construido en 1957 y su capacidad inicial era de 27,000 espectadores, pero fue remodelado para 42.500 por la Copa del Mundo.

Este estadio, tras el Perú vs. Francia, recibirá dos encuentros más: Japón vs. Senegal y México vs. Suecia.