Tras 36 años de ausencia, la selección peruana vuelve a las Copa del Mundo. La bicolor enfrentará este sábado a Dinamarca por su primer partido de la fase de grupos. El histórico compromiso se disputará en el Mordovia Arena .

Los dirigidos por Ricardo Gareca , integrantes del Grupo C (junto a Francia y Australia), son conscientes que los tres encuentros que deben jugar serán muy reñidos y que no deben dejar nada al azar.

En ese sentido, el ' Tigre ' buscará alinear a sus mejores hombres para enfrentar al combinado danés.

El entrenador argentino, quien probó la dupla Paolo Guerrero-Jefferson Farfán ante Suecia, tendrá la difícil tarea de decidir quien arrancará en el debut.

¿CUÁNDO Y POR DÓNDE PASARÁN EL PERÚ VS. DINAMARCA?

El partido entre la blanquirroja y Dinamarca se jugará este 16 de junio (sábado) a las 11:00 a.m. (hora peruana).

DirecTV, a través de su canal DirecTV Sports (Canal 610), estará a cargo de la trasmisión del reencuentro de Perú con los Mundiales.

PERÚ VS. DINAMARCA

EN VIVO | ONLINE

HORA: 11:00 A.M.

CANAL: DirecTV Sports

HORARIOS EN EL MUNDO

Colombia - 11:00 a.m.

Ecuador - 11:00 a.m.

México - 11:00 a.m.

Bolivia - 12:00 p.m.

Chile - 12:00 p.m.

Venezuela - 12:00 p.m.

Paraguay - 12:00 p.m.

Argentina - 1:00 p.m.

Uruguay - 1:00 p.m.

Brasil - 1:00 p.m.