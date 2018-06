Perú le dice adiós a Rusia 2018 ante Australia este martes (09:00 am. / EN VIVO ONLINE vía DirecTV Sports) en Sochi. Esta es una buena ocasión para romper el maleficio del gol que le ha costado la eliminación y dedicar el triunfo a Jefferson Farfán, ingresado en un hospital moscovita y a la marea blanquirroja que los vino a ver durante la Copa del Mundo.

Dos derrotas por la mínima (1-0) ante Dinamarca y Francia dejaron a Perú sin opciones en la tercera jornada del grupo C de Rusia 2018. Los Socceroos sí pueden clasificar gracias al empate (1-1) que lograron frente a los nórdicos.

Personalidad y juego ofensivo. Perú desplegó en Rusia 2018 los argumentos que le llevaron a jugar el Mundial por primera vez en 36 años, pero le falló la pólvora. "Hasta diez ocasiones hemos tenido en 180 minutos", lamentó su seleccionador, el argentino Ricardo Gareca.

Perú vs. Australia: posibles alineaciones

Perú: Pedro Gallese; Luis Advíncula, Christian Ramos, Anderson Santamaría, Miguel Trauco; Renato Tapia, Yoshimar Yotun, Christian Cueva, André Carrillo, Edison Flores; y Paolo Guerrero.



Australia: Mathew Ryan; Joshua Risdon, Trent Sainsbury, Mark Milligan, Aziz Behich; Mile Jedinak, Aaron Mooy, Tom Rogic; Mathew Leckie, Robbie Kruse y Andrew Nabbout.

CON INFORMACIÓN DE AFP