Sin duda, la selección peruana se siente local en cualquier parte del mundo. Siempre hay y habrá un compatriota en algún rincón de cada continente. Por ello, este domingo, la ciudad de San Galo ( Suiza ) recibirá a miles de peruanos que quieren ver a la 'Blanquirroja'.

A través de redes sociales, muchos peruanos que residen en el país europeo, indican que "sienten como en casa" e incluso, algunos compatriotas han preparado comida típica y las están vendiendo a las afueras del recinto que albergará el Perú-Arabia.

El ambiente se parece a los exteriores del Estadio Nacional de Lima , donde se ven a decenas de hombres, mujeres y niños vestidos con la bicolor. Asimismo, todo buscan tomarse una foto con cualquier integrante de la selección peruana.

Aún no se conocen las alineaciones de ambas escuadras, no obstante se espera que Paolo Guerrero sea titular desde el arranque pues no juega oficialmente hace meses y este podría ser su regreso al gramado.

El partido se transmitirá a la 1:00 p.m. por la señal de Movistar Deportes y América Televisión.